История с «похищенной» 16-летней Назрин: «Я люблю его, и мы хотим создать семью» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Распространенная информация о похищении 16-летней Назрин Бабаевой в Абшеронском районе вызвала серьезный резонанс в обществе.

Обвиняемым в произошедшем является Тураб Тахиров, ахунд мечети поселка Ашагы Гюздек. Заявления же отца Назрин, Эмина Бабаева, и самой девушки по этому поводу противоречат друг другу.

Э.Бабаев утверждает, что его дочь была похищена вопреки ее воле. По его словам, 16-летнюю школьницу Назрин Тураб Тахиров обманом и против ее желания увез от семьи.

«Этот инцидент нанес тяжелый удар по нашей семье. Недопустимо как с моральной, так и с юридической точки зрения, что мою дочь увез человек, которого она знала с детства и который сблизился с ней под предлогом религиозных ценностей. Назрин 16 лет. Она еще учится. Она девушка, которая не знает своего будущего. Тураб увез ее силой», - сказал Э.Бабаев.

Близкие Тураба Тахирова сообщили, что после инцидента Назрин дала показания в полиции.

Так, Назрин Бабаева изложила ситуацию совершенно по-другому. По ее словам, она любит Тураба Тахирова и по собственной воле выбрала быть с ним.

«Никто меня насильно не похищал. Я пошла с Турабом по своей воле. Я люблю его, и мы хотим создать семью. Я не согласна с тем, что сказал мой отец. Это мое личное решение», - сказала Назрин.

Это заявление вызвало споры в социальных сетях и среди общественности. Одна сторона оценивает этот инцидент как опасный прецедент, направленный на эксплуатацию несовершеннолетних, и призывает правоохранительные органы подойти к вопросу более глубоко. Другая сторона считает, что следует уважать выбранный молодой девушкой жизненный путь.

11:35

Эмин Бабаев, отец похищенной девушки, утверждает, что знает ахунда мечети в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района Тураба Таирова много лет.

По его словам, похищение произошло 17 июня, и в настоящее время его дочь находится в селе Гарамарьям Гёйчайского района. Э.Бабаев считает, что похищение его дочери было заранее спланировано.

«До этого происшествия у моей дочери в школе было мероприятие, посвященное последнему звонку. Чуть позже она пошла в мечеть, чтобы отдать книгу, и тогда же была похищена и вывезена в Гёйчай. Она проходила в мечети уроки по религии и в дальнейшем планировала получить религиозное образование. Моей дочери 16 лет, имам мечети заманил ее в свои сети. Он раньше был женат и развелся. Он моего возраста и намного старше моей дочери. Хочу, чтобы моего ребенка поскорее вернули», - сказал Э.Бабаев.

По его словам, после инцидента мулла был освобожден от занимаемого поста. Отец девушки сообщил, что дочь связывалась с семьей по телефону из Гёйчая и сказала, что ей там проведут свадьбу.

Семья девушки немедленно обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время полиция проводит разбирательство.

09:25

Ахунд мечети в поселке Ашагы Гюздек Абшеронского района Таиров Тураб Алиган оглу похитил 16-летнюю девушку, приходившую в мечеть на уроки Корана.

Семья девушки обратилась в полицию, которая в настоящее время проводит разбирательство в связи с произошедшим.

Еще одной деталью, всплывшей в связи с произошедшим, является присвоение ахундом денег, собиравшихся в мечети в качестве пожертвований. Утверждается, что ахунд присвоил 20 тысяч манатов.