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Обвиняемый в похищении 16-летней девушки заместитель имама освобожден от должности

First News Media23:40 - 24 / 06 / 2025
Обвиняемый в похищении 16-летней девушки заместитель имама освобожден от должности

Заместитель имама в мечети поселка Ашагы Гюздек Абшеронского района Тураб Тахиров освобожден от занимаемой должности.

Об этом на запрос Oxu.Az сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными организациями.

Отмечается, что решение принято на основании пункта 8.1.9 утвержденных решением коллегии госкомитета от 22 апреля 2022 года "Правил назначения, аттестации и освобождения от должности религиозного деятеля в местах поклонения и святынях, относящихся к исламской религии".

Согласно этому пункту, религиозный деятель может быть освобожден от должности в случае совершения действий, противоречащих духовным ценностям, этико-нравственным принципам и нормам его деятельности.

Напомним, что имя Т.Тахирова фигурирует в скандале, связанном с похищением 16-летней девушки.

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