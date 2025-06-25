Из каких стран приезжает больше всего туристов в Азербайджан?

Государственный комитет статистики опубликовал данные о текущем состоянии туризма в Азербайджане.

Согласно данным Государственной пограничной службы, в январе–мае 2025 года в Азербайджанскую Республику прибыли 979,9 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства из 178 стран мира, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из прибывших в Азербайджан иностранцев 24,6% составили граждане Российской Федерации, 17,7% - Турции, 10,7% - Индии, 8,6% - Ирана, 4,4% - Грузии, 3,6% - Казахстана, 2,9% - Саудовской Аравии, 2,8% - Пакистана, по 2,0% - Объединённых Арабских Эмиратов и Израиля, по 1,9% - Узбекистана и Китая, 1,4% - Украины, 1,3% - Туркменистана, по 1,0% - Беларуси и Кувейта. Доля граждан других стран составила 12,2%.

Среди прибывших 68,9% составили мужчины, 31,1% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество прибывших из Израиля увеличилось в 2,5 раза, из Таджикистана - в 1,7 раза, из Китая - в 1,5 раза. Также отмечен рост числа посетителей из Иордании на 44,3%, Кыргызстана - на 39,5%, Японии - на 35,4%, Пакистана - на 21,1%, Казахстана - на 20,4%, Республики Корея - на 18,2%, Нидерландов - на 17,7%, Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов - на 17,5%, Канады - на 17,0%, США - на 16,0%, Испании - на 15,7%, Индии - на 15,1%, Италии - на 13,2%, Египта - на 10,6%.

По сравнению с январём-маем 2024 года число прибывших из стран - членов Европейского союза увеличилось на 2,9% и составило 39,0 тысяч человек. Количество прибывших из стран Персидского залива сократилось на 1,6% - до 153,7 тысяч человек, из стран СНГ - на 7,8%, составив 326,7 тысячи. В то же время число посетителей из других стран выросло на 10,4% и достигло 460,5 тысячи человек.

Среди иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, 73,4% воспользовались воздушным транспортом, 25,2% - железнодорожным и автомобильным, 1,4% - морским.