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Мухтар Бабаев: Новые NDC могут стать зеленым светом для зеленых инвестиций

First News Media09:15 - Сегодня
Мухтар Бабаев: Новые NDC могут стать зеленым светом для зеленых инвестиций

Выступая на заседании правления Коалиции «Климат и чистый воздух», состоявшемся в рамках Лондонской климатической недели, председатель COP29 Мухтар Бабаев коснулся результатов первого Глобального итогового обзора, подчеркнув важность сокращения выбросов метана и других неуглеродных газов.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Председательстве COP29, Мухтар Бабаев отметил, что «Бакинская декларация о сокращении эмиссий метана от природных выбросов», представленная на COP29, поддержана уже 65 странами, на которые приходится более 50 процентов мировых выбросов метана.

Мухтар Бабаев отметил, что следующие национальные климатические планы — NDC — будут играть решающую роль в определении приоритетов и политических обязательств в климатических действиях.

Председатель COP29 привлек внимание к согласованной в Баку «Бакинской финансовой цели», отметив важность ежегодной мобилизации 300 миллиардов долларов США для развивающихся стран, и призвал развитые страны взять на себя лидерство в этом направлении.

«NDC могут стать зеленым светом для международных доноров и частного сектора в вопросе зеленых инвестиций», — сказал М. Бабаев.

Мухтар Бабаев поблагодарил Коалицию за поддержку председательства на СОР29 и декларации по метану, выразил надежду, что это партнерство продолжится и в будущем.

Выступая на Глобальном саммите по климатическим инвестициям, состоявшемся в рамках Лондонской климатической недели во второй половине дня, председатель СОР29 Мухтар Бабаев подчеркнул, что период переговоров по климатическим действиям завершился, началась фаза реализации.

Он отметил, что во время СОР29 была принята Бакинская финансовая цель. В то же время были согласованы правила для высоконадежных углеродных рынков и установлена годовой цель климатического финансирования в размере 1 триллиона долларов США.

Мухтар Бабаев подчеркнул, что в новую эпоху страны будут оцениваться не по словам, а по действиям, и участие частного сектора в климатическом финансировании будет играть решающую роль.

Председательствами СОР29 и СОР30 разрабатывается «Дорожная карта от Баку до Белена».

Этот документ представит конкретные пути мобилизации 1,3 триллиона долларов США ежегодного климатического финансирования для развивающихся стран к 2035 году.

Мухтар Бабаев призвал заинтересованные стороны присоединиться и внести свой вклад в этот процесс.

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