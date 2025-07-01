Бакинский суд арестовал восьмерых граждан России, обвиняемых в наркотранзите - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку состоялось судебное разбирательство по делу задержанных граждан России.

Как сообщает Report, в ходе процесса в Сабаильском районном суде под председательством судей Ульвии Шукюровой, Рены Гафаровой, Шахлы Сулеймановой и Азера Тагиева, в отношении восьми человек избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что задержанные лица доставлялись в суд по одному.

Все 8 человек, подозреваемых в транзите наркотических веществ из Ирана, их распространении через интернет и киберпреступлениях, являются гражданами России.

22:24

Сабаильский районный суд Баку арестовал четверых граждан России, обвиняемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях.

Как сообщает Report, в отношении четверых задержанных избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

Суд проходит под председательством Ульвии Шукюровой.

Отметим, что задержанных доставляют в суд по одному, мера пресечения в отношении остальных четверых еще не избрана.

22:01

Продолжается судебный процесс над гражданами России, задержанными в результате операции МВД по фактам транзита наркотиков из Ирана, их оборота и кибермошенничества.

Как сообщает Trend, Сабаильский районный суд под председательством судьи Ульвии Шукуровой приговорил двух человек к четырем месяцам предварительного заключения.

Судебный процесс над оставшимися шестью будет продолжен.

21:30

Объявлен перерыв на заседании суда по рассмотрению представления следственного органа в отношении граждан России, задержанных в результате проведенной Министерством внутренних дел операции в связи с транзитом, оборотом наркотиков из Ирана, а также и киберпреступностью.

Как сообщает АПА, заседание проходит под председательством судьи Ульвии Шукюровой.

Отметим, что преступная группа, состоящая из 8 граждан России, подозревается в транзите наркотиков из Ирана, распространении их через Интернет, а также в киберпреступности.

21:10

Российские граждане, задержанные в Баку в связи с транзитом наркотических средств из Ирана, доставлены в суд.

Как сообщает Report, процесс проходит в Сабаильском районном суде.

Напомним, что Министерство внутренних дел (МВД) задержало в Баку две организованные преступные группы, подозреваемые в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях.