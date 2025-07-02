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Как лжеврач оперировал без диплома? - Подробности нашумевшего дела - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:20 - Сегодня
Как лжеврач оперировал без диплома? - Подробности нашумевшего дела - ВИДЕО

Центр аналитической экспертизы (ЦАЭ) Министерства здравоохранения Азербайджана продолжает расследование деятельности Ахмеда Ахмедзаде, который представлялся травматологом и участвовал в нескольких медицинских операциях без надлежащей квалификации.

Как сообщили в ответ на запрос Oxu.az в ЦАЭ, в рамках расследования руководители частных медицинских учреждений MedEra Hospital и Türkmed Medical Center предоставили официальные объяснения, передает 1news.az.

Руководство MedEra Hospital сообщило, что Ахмедзаде работал у них в должности клинического ассистента, а трудовой договор с ним был расторгнут 18 июня 2025 года.

В то же время руководство Türkmed Medical Center заявило, что Ахмедзаде не осуществлял медицинскую деятельность в их клинике и посещал её только из-за того, что там работает его отец.

«Тем не менее, после получения объяснений в СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как Ахмедзаде выполняет медицинские процедуры в одной из указанных клиник. В связи с этим ЦАЭ создал Рабочую группу для проведения более тщательного расследования и начал дополнительные проверки. По их завершении результаты будут опубликованы», — говорится в сообщении.

ЦАЭ призывает граждан сообщать о случаях незаконной медицинской деятельности или подозрительных ситуациях в частных клиниках через следующие каналы:

система «Единое окно»;

горячая линия: (012) 596 05 20;

электронная почта: [email protected];

веб-сайт: www.pharma.az (раздел «Обращения»).

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