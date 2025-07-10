Межгосударственный диалог между Азербайджаном и Арменией начат: Фархад Мамедов о главных итогах переговоров в Абу-Даби

Сегодня в Абу-Даби состоялась встреча между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения.

Встреча продолжалась более четырех часов и прошла в форматах один на один и в расширенном составе, с участием делегаций.

Согласно сообщению МИД Азербайджана, в ходе встречи:

- Обсуждены различные аспекты азербайджано-армянской межгосударственной повестки дня нормализации.

- Подтверждено, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе согласовано продолжение такого ориентированного на результат диалога.

- Оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, лидеры дали поручения соответствующим государственным комиссиям для продолжения практической работы в этом направлении.

- Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и меры по построению доверия между двумя странами.

Кроме того, в распространенных в азербайджанских СМИ предварительных итогах переговоров было отмечено, что встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла в очень конструктивной атмосфере: "Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по важным направлениям мирной повестки между Арменией и Азербайджаном – по делимитации границ, открытию и развитию Зангезурского коридора, парафированию мирного соглашения и другим вопросам. Достигнута общая договоренность о продолжении этих контактов и переговоров как на уровне различных рабочих групп, так и на более высоких уровнях».

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов прокомментировал для 1news.az результаты переговоров лидеров в Абу-Даби.

«Во-первых, следует отметить, что это - полновесный межгосударственный диалог. То есть, это уже не встреча лидеров, министров иностранных дел, а полномасштабный, полноформатный межгосударственный диалог.

Обсуждалось все, и на это потребовалось несколько часов. За период отсутствия встреч или же встреч «на ногах», стороны сформировали свои переговорные позиции, которые были высказаны и - что самое главное - обсуждены.

В пресс-релизах указывается, что встреча прошла в конструктивном формате, а это значит, что позиции не только были высказаны, но уже и пошло обсуждение.

Привлекает внимание тема парафирования текста мирного договора.

Это важный элемент с той точки зрения, что текст можно согласовать и об этом заявить, но если текст парафирован, то в него уже нельзя привносить какие-то изменения. Это важно в дипломатической деятельности.

Напомним, что принципы мирного соглашения были предложены азербайджанской стороной. И сам его текст, а также статьи были приняты со стороны Армении именно в азербайджанской редакции.

С другой стороны, тема транспортных коммуникаций и границы.

Как мы знаем, по границе есть сформировавшийся формат, и руководители этого формата - вице-премьеры - также присутствовали на встрече. Наверняка в ближайшем будущем мы увидим очередные заседания и начало практической деятельности по делимитации и демаркации новых участков границы.

Подчеркну: двусторонний формат с самого начала был предложен азербайджанской стороной, и показал свою эффективность.

Надеемся, что и по транспортной теме он тоже окажется эффективным, будет сформирован двусторонний переговорный формат, и будут приняты ожидания Баку по вопросу транспортных коммуникаций в Нахчыван.

Еще нужно отметить тему мер по укреплению доверия.

Это уже было отмечено и в региональном формате - на встрече заместителей министров иностранных дел сторон, с участием грузинской стороны. И, естественно, на этой встрече тоже было отмечено. Это вселяет надежду на то, что действия будут предприниматься не только по трекам, по которым есть переговорные группы, но и по другим направлениям мирного процесса.

Крайне важный элемент по теме транспорта.

Обсуждение прошло в двустороннем формате, без участия третьей стороны, то есть без участия Российской Федерации. Это первый раз, когда официально заявляется о том, что тема разблокировки коммуникаций становится предметом обсуждения исключительно в двустороннем формате.

А в целом, можно сказать, что межгосударственный диалог между Азербайджаном и Арменией начат. И я думаю, что он уже будет проходить в ускоренном режиме».