ЕС внимательно следит за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией

За кулисами Европейский союз внимательно отслеживает ситуацию в регионе.

Об этом заявила высокопоставленная представительница ЕС на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос Report.

"Спасибо, что упомянули эти важные переговоры. Мы внимательно следим за тем, что происходит в регионе, также поощряя обе стороны прийти к нормализации отношений и успешно завершить мирные переговоры", - подчеркнула она.

При этом, по ее словам, вопрос по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией не включен в повестку предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое состоится в начале следующей недели в Брюсселе.

"Однако министры иностранных дел могут пожелать выразить свою поддержку мирному процессу между сторонами", - добавила представитель ЕС.

Отметим, что 10 июля в Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Лидеры обсудили вопросы мирного урегулирования и договорились продолжить двусторонние переговоры, а также шаги по укреплению доверия между странами.