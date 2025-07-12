Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на встрече с представителем госдепа США Бренданом Ханраханом заверил того в приверженности официального Белграда развитию сотрудничества с Вашингтоном во всех сферах, от энергетики до искусственного интеллекта.

Госсекретарь США Марко Рубио 25 апреля назначил Ханрахана новым ведущим чиновником госдепартамента по вопросам Европы. В эти дни он совершает поездку по странам Западных Балкан, где в субботу провел встречу с президентом Сербии в Белграде.

«Я разговаривал с помощником госсекретаря США Бренданом Ханраханом о глобальных вопросах, двусторонних отношениях Сербии и США, как и о ситуации в регионе Западных Балкан. Особо мы обсудили стратегическое партнерство Сербии и США и развитие сотрудничества во всех областях - от энергетики до искусственного интеллекта, отметив, что продуктивное экономическое сотрудничество должно быть основой отношений между двумя нашими странами»,- написал Вучич в своем аккаунте в Instagram.

Он указал, что Сербия привержена сохранению мира и стабильности, и считает диалог единственным путем к решению открытых вопросов и соблюдению международного права.

Источник: РИА Новости