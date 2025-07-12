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«Кристал Пэлас» исключен из Лиги Европы

First News Media09:00 - Сегодня
«Кристал Пэлас» исключен из Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил английский "Кристал Пэлас" до участия в Лиге Европы.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Кристал Пэлас" в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. Клубом владеет американец Джон Текстор, который также является владельцем французского "Лиона". УЕФА принял решение об участии в Лиге Европы в пользу "Лиона". "Кристал Пэлас" сыграет в Лиге конференций.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта 2025 года были нарушены критерии владения несколькими клубами, что противоречит регламенту соревнований УЕФА. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

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