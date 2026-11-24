«Галатасарай» против «Астон Виллы» и еще восемь матчей: сегодня стартует V тур ЛЧ
Стартует V тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает 1news.az, 24 ноября, в первый игровой день тура, состоятся девять матчей.
В 21:45 по бакинскому времени турецкий "Галатасарай" примет английскую "Астон Виллу", а норвежский "Будё-Глимт" сыграет с австрийским ЛАСК.
В полночь болельщиков ждут сразу несколько интересных противостояний. Так, английские "Арсенал" и "Манчестер Сити" встретятся соответственно с немецкой "Боруссией" и итальянским "Наполи", а испанский "Реал" — с нидерландским ПСВ.
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап
V тур
24 ноября
21:45. "Будё-Глимт" (Норвегия) — ЛАСК (Австрия);
21:45. "Галатасарай" (Турция) — "Астон Вилла" (Англия).
25 ноября
00:00. "Арсенал" (Англия) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия);
00:00. "Комо" (Италия) — АЕК (Греция);
00:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Порту" (Португалия);
00:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Наполи" (Италия);
00:00. "Лейпциг" (Германия) — "Ланс" (Франция);
00:00. "Реал" (Мадрид, Испания) — ПСВ (Нидерланды);
00:00. "Слован" (Братислава, Словакия) — "Бетис" (Испания).