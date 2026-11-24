Стартует V тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает 1news.az, 24 ноября, в первый игровой день тура, состоятся девять матчей.

В 21:45 по бакинскому времени турецкий "Галатасарай" примет английскую "Астон Виллу", а норвежский "Будё-Глимт" сыграет с австрийским ЛАСК.

В полночь болельщиков ждут сразу несколько интересных противостояний. Так, английские "Арсенал" и "Манчестер Сити" встретятся соответственно с немецкой "Боруссией" и итальянским "Наполи", а испанский "Реал" — с нидерландским ПСВ.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап

V тур

24 ноября

21:45. "Будё-Глимт" (Норвегия) — ЛАСК (Австрия);

21:45. "Галатасарай" (Турция) — "Астон Вилла" (Англия).

25 ноября

00:00. "Арсенал" (Англия) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия);

00:00. "Комо" (Италия) — АЕК (Греция);

00:00. "Фейеноорд" (Нидерланды) — "Порту" (Португалия);

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) — "Наполи" (Италия);

00:00. "Лейпциг" (Германия) — "Ланс" (Франция);

00:00. "Реал" (Мадрид, Испания) — ПСВ (Нидерланды);

00:00. "Слован" (Братислава, Словакия) — "Бетис" (Испания).