ПАРКИ БАКУ. Забытый «Гала-парк»: как былое великолепие превратилось в город-призрак - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Парки Баку», в которой мы обычно рассказываем жителям и гостям столицы о живописных уголках, идеально подходящих для приятного досуга. Но на этот раз история будет иной. Мы не будем говорить о чарующей красоте или идеальном месте для отдыха.

Сегодня мы перенесёмся в «Каменный парк Гала» (Qala Daş Parkı), расположенный в одноименном поселке Хазарского района Баку.

Когда-то в этом парке кипела жизнь, звучал детский смех, люди всех возрастов с удовольствием проводили здесь время. Сегодня при виде заржавевших аттракционов, иссохших водоёмов, разрушенных тропинок и пыльных выцветших статуй парк вызывает ощущение заброшенности и запущенности.

Забытый парк напоминает античный город, а его атмосфера подходит разве что для съёмок триллеров.

Прокомментировать состояние парка мы попросили представительство Исполнительной власти Хазарского района Баку по административно-территориальному поселковому округу Гала.

В представительстве сообщили, что «Каменный парк Гала», расположенный по правую сторону дороги Гала-Пираллахи в посёлке Гала, находится в частной собственности.

«В последнее время из-за интенсивных дождей и воздействия техногенных факторов произошло повышение уровня грунтовых вод, что привело к подтоплению этой территории. Подъем грунтовых вод стал причиной затопления прилегающих участков и образования луж в отдельных зонах», - говорится в предоставленном нам сообщении.

Однако никаких обращений по этому поводу руководство «Каменного парка Гала» в Исполнительную власть Хазарского района не направляло. Вместе с тем, в связи с необходимостью отвода грунтовых вод, образовавшихся на территории посёлка Гала, а также для установки дренажной системы, непосредственно Исполнительная власть района направила обращение в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана».

Мы, в свою очередь, искренне верим, что «Каменный парк Гала» не должен окончательно превратиться в руины прошлого. Ведь когда-то этот парк был настоящей точкой притяжения - живым, радостным, нужным. Сегодня он молчит, обросший пылью и забвением.

Очень хочется надеяться, что владельцы территории, а также соответствующие структуры не останутся равнодушными к судьбе парка, а жители вскоре вновь смогут гулять по его тенистым аллеям, где будет звучать смех детей, а не скрип ржавчины.

Пусть у «Каменного парка» будет второе дыхание - и пусть он снова станет местом жизни.

Фото и видео: Надир Ибрагимли

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