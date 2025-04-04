ПАРКИ БАКУ. Сакура в цвету: Волшебство Японии в столице Азербайджана – ФОТО – ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Парки Баку», в которой мы расскажем о парках столицы, что, надеемся, поможет нашим читателям определиться с будущей локацией для приятного проведения досуга. И следующим в нашем обзоре стал Японский сад, расположенный в поселке Ахмедлы (напротив Украинского круга).

Словно портал, переносящий в умиротворяющую атмосферу Страны Восходящего солнца, Японский сад впервые распахнул свои двери в бакинском парке Гейдара Алиева в 2015 году. Его создание – дань глубокой философии, где человек обретает гармонию и покой наедине с природой. Здесь на сравнительно небольшой территории расположился целый мир в миниатюре: изящные каменные композиции, напоминающие величественные горные хребты, каждая из которых – произведение искусства, и тихие водные глади, отражающие небесную синь. Эта искусная миниатюризация создает удивительный эффект расширения пространства, погружая посетителя в иллюзию безграничности.

Именно здесь словно спустившееся на землю нежное розовое облако расцветает сакура – зрелище, которое с трепетом ждут во всем мире. Этот волшебный ритуал весны, традиционно пленяющий сердца людей в Стране Восходящего солнца, уже несколько лет дарит свою чарующую красоту и жителям Баку. Больше нет нужды отправляться в далекое путешествие, чтобы насладиться этим фееричным зрелищем.

Нежные бутоны сакуры, распускающиеся под ласковым весенним солнцем, возвещают о долгожданном пробуждении природы, о том, что суровые объятия зимы наконец ослабли, уступая место теплым и светлым дням. В Японии это дивное преображение вишневых деревьев начинается в марте и плавно перетекает в апрель, окутывая разные уголки страны своим розовым покрывалом. В Баку это восхитительное событие украшает начало апреля.

Бакинский Японский сад бережно хранит традиции и дух своих японских собратьев. Прогуливаясь по его извилистым дорожкам, можно встретить знаковые элементы японской культуры, каждый из которых таит в себе глубокий смысл. Среди них особое место занимают несколько нежных сакур, прибывших из самой Японии. Потребовались время и забота, чтобы они акклиматизировались в новых условиях.

Цветение сакуры – чудо, длящееся обычно около десяти дней. И в эти дни у жителей и гостей столицы есть уникальная возможность окунуться в чарующую атмосферу, насладиться нежным ароматом и хрупкой красотой вишневых деревьев и почувствовать дыхание весны.

Фото и видео: Надир Ибрагимли

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