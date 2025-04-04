 ПАРКИ БАКУ. Сакура в цвету: Волшебство Японии в столице Азербайджана – ФОТО – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

ПАРКИ БАКУ. Сакура в цвету: Волшебство Японии в столице Азербайджана – ФОТО – ВИДЕО

Фаига Мамедова11:45 - Сегодня
ПАРКИ БАКУ. Сакура в цвету: Волшебство Японии в столице Азербайджана – ФОТО – ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Парки Баку», в которой мы расскажем о парках столицы, что, надеемся, поможет нашим читателям определиться с будущей локацией для приятного проведения досуга. И следующим в нашем обзоре стал Японский сад, расположенный в поселке Ахмедлы (напротив Украинского круга).

Словно портал, переносящий в умиротворяющую атмосферу Страны Восходящего солнца, Японский сад впервые распахнул свои двери в бакинском парке Гейдара Алиева в 2015 году. Его создание – дань глубокой философии, где человек обретает гармонию и покой наедине с природой. Здесь на сравнительно небольшой территории расположился целый мир в миниатюре: изящные каменные композиции, напоминающие величественные горные хребты, каждая из которых – произведение искусства, и тихие водные глади, отражающие небесную синь. Эта искусная миниатюризация создает удивительный эффект расширения пространства, погружая посетителя в иллюзию безграничности.

Именно здесь словно спустившееся на землю нежное розовое облако расцветает сакура – зрелище, которое с трепетом ждут во всем мире. Этот волшебный ритуал весны, традиционно пленяющий сердца людей в Стране Восходящего солнца, уже несколько лет дарит свою чарующую красоту и жителям Баку. Больше нет нужды отправляться в далекое путешествие, чтобы насладиться этим фееричным зрелищем.

Нежные бутоны сакуры, распускающиеся под ласковым весенним солнцем, возвещают о долгожданном пробуждении природы, о том, что суровые объятия зимы наконец ослабли, уступая место теплым и светлым дням. В Японии это дивное преображение вишневых деревьев начинается в марте и плавно перетекает в апрель, окутывая разные уголки страны своим розовым покрывалом. В Баку это восхитительное событие украшает начало апреля.

Бакинский Японский сад бережно хранит традиции и дух своих японских собратьев. Прогуливаясь по его извилистым дорожкам, можно встретить знаковые элементы японской культуры, каждый из которых таит в себе глубокий смысл. Среди них особое место занимают несколько нежных сакур, прибывших из самой Японии. Потребовались время и забота, чтобы они акклиматизировались в новых условиях.

Цветение сакуры – чудо, длящееся обычно около десяти дней. И в эти дни у жителей и гостей столицы есть уникальная возможность окунуться в чарующую атмосферу, насладиться нежным ароматом и хрупкой красотой вишневых деревьев и почувствовать дыхание весны.

Фото и видео: Надир Ибрагимли

Читайте также:

ПАРКИ БАКУ. Живописный Чемберекенд – ФОТОРЕПОРТАЖ

ПАРКИ БАКУ. Зеленый рай в Центральном парке Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

ПАРКИ БАКУ. Магия Парка офицеров – ФОТОРЕПОРТАЖ

ПАРКИ БАКУ. Мраморное величие парка Гейдара Алиева – ФОТОРЕПОРТАЖ

ПАРКИ БАКУ. «Молоканский сад» - уютный островок в центре города - ФОТО - ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Сад Филармонии - место, в котором отдыхает душа - ФОТОРЕПОРТАЖ

ПАРКИ БАКУ. Осеннее очарование парка Самеда Вургуна – ФОТОРЕПОРТАЖ

ПАРКИ БАКУ. Бульвар – одна из визитных карточек нашего города – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Пикники и прогулки на катамаранах в парке «Деде Горгуд» - ФОТО - ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

Поделиться:
832

Актуально

Экономика

Президент Азербайджана: Мы должны быть уверены, что наш природный газ будет ...

Мнение

Когда песня становится «преступлением»: аресты за исполнение азербайджанской ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидается туман и дождь

Мнение

ПАРКИ БАКУ. Сакура в цвету: Волшебство Японии в столице Азербайджана – ФОТО – ...

Мнение

Когда песня становится «преступлением»: аресты за исполнение азербайджанской музыки раскрывают настоящее лицо Армении

ПАРКИ БАКУ. Сакура в цвету: Волшебство Японии в столице Азербайджана – ФОТО – ВИДЕО

​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль Азербайджана

Как новые тарифы повлияют на экономику Азербайджана и его торговлю с США? – МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

​​​​​​​Первый в истории саммит Центральная Азия-ЕС: Интересы сторон и роль Азербайджана

Муниципальные выборы в Армении и их итоги для Пашиняна

Новый «тренд» в Азербайджане: Трансляция операций в соцсетях - законно ли это? - КОММЕНТАРИЙ

​​​​​​​Третий лишний: Берлинские провокации еще раз подтвердили - Баку и Иреван должны договариваться сами

Последние новости

Пашинян отправил замглавы МИД Армении в отставку

Сегодня, 13:55

МЧС приостановило работу автозаправки

Сегодня, 13:54

Продают ли аптеки лекарства с измененным составом? - ОПРОС

Сегодня, 13:52

Environmental Protection First вновь требует предотвратить загрязнение рек Арменией

Сегодня, 13:51

Еще в одном бакинском ресторане выявлены серьезные нарушения – ФОТО

Сегодня, 13:36

Когда песня становится «преступлением»: аресты за исполнение азербайджанской музыки раскрывают настоящее лицо Армении

Сегодня, 13:30

Парвиз Шахбазов: Мы приступаем к реализации мегаинициатив

Сегодня, 13:25

Алпарслан Байрактар: Мы готовы в полной мере использовать потенциал Южного газового коридора

Сегодня, 13:20

Министр: Между Азербайджаном и европейскими потребителями могут быть подписаны долгосрочные газовые контракты

Сегодня, 13:15

Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции

Сегодня, 13:10

В части поселка Гобу временно приостановлено газоснабжение

Сегодня, 13:05

В Азербайджане отметят 190-летие Сеида Азима Ширвани

Сегодня, 13:00

Парвиз Шахбазов: Южный газовый коридор – стратегическое достояние для Европы

Сегодня, 12:56

Погода на субботу: В Баку ожидается туман и дождь

Сегодня, 12:50

Аварийные дома в Баку: Жильцы бьют тревогу

Сегодня, 12:45

Ильхам Алиев поздравил Президента Сенегала

Сегодня, 12:40

​​​​​​​Фидан Кязымлы: об учебе в Риме, культурном шоке и особенностях жизни в Италии

Сегодня, 12:35

Президент Гамбии направил письмо Ильхаму Алиеву

Сегодня, 12:20

ЕС готовится оштрафовать соцсеть Илона Маска на миллиард долларов

Сегодня, 12:15

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства

Сегодня, 12:10
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50