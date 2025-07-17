Клевета в TikTok обернулась штрафом в 2500 манатов

Наказана женщина, оклеветавшая знакомую в TikTok.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошёл в Сумгайыте.

Уроженка Гядабейского района Хаяля Гамбарова, проживающая в этом городе, приобрела новый телефон после поломки старого. Поскольку все контакты были утеряны, она начала рассылать сообщения в WhatsApp на номера, не идентифицированные в новой телефонной книге. Вскоре она получила ответ с незнакомого номера с вопросом о причине отправки сообщения. Хаяля объяснила, что утратила все номера и пытается восстановить список контактов. Однако собеседница не поверила её словам и перешла на оскорбления.

В процессе переписки выяснилось, что на связи была Рамзия Рустамова — бывшая супруга одноклассника Х.Гамбаровой. Несмотря на попытки последней прояснить ситуацию, Рустамова осталась уверена, что сообщение было отправлено намеренно.

Конфликт вышел за пределы личного общения, когда Р.Рустамова перенесла его в публичное пространство.

В социальной сети TikTok она начала кампанию по дискредитации Х.Гамбаровой, опубликовав её личный номер телефона и снабдив посты оскорбительными подписями: «Хаяля в поисках мужа» и «Хаяля, охотящаяся за женатыми мужчинами». Эти действия привели к серьёзным последствиям — Х.Гамбарова начала получать множество звонков от незнакомых мужчин с непристойными предложениями.

Оказавшись в трудной ситуации, Х.Гамбарова подала в суд частную жалобу. В ходе разбирательства были представлены доказательства клеветнических действий со стороны Р.Рустамовой. Суд признал её виновной в клевете и назначил штраф в размере 2500 манатов.