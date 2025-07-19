Президент Ильхам Алиев: Я не пользуюсь искусственным интеллектом - ВИДЕО

Я сам не пользуюсь искусственным интеллектом, но есть члены моей семьи, которые им пользуются, они иногда информируют меня об этом.

Но, наверное, когда-то и я буду пользоваться.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Потому что искусственный интеллект распространяется такими быстрыми темпами, что пользователей будет очень много. Главное, чтобы искусственный интеллект не отдалял нас от известных нам критериев», – добавил глава государства.