Спецслужбы Германии фиксируют рост попыток шпионажа РФ

Служба военной контрразведки Германии MAD зафиксировала значительный рост попыток шпионажа и подрывных мероприятий со стороны российских спецслужб в ФРГ.

Об этом заявила глава MAD Мартина Розенберг в интервью агентству dpa, на которое ссылается Deutsche Welle.

«Мы говорим о резком увеличении случаев шпионажа и гибридных мер. Подход стал более массовым и агрессивным, - подчеркнула Розенберг. - Они действуют методами, известными со времен холодной войны, и расширяют свой инструментарий».

Речь идет, в частности, о попытках шпионажа на военных объектах и в инфраструктуре Германии, диверсиях на линиях снабжения, дезинформации, кибератаках и полетах беспилотников, защищенных от средств радиоэлектронной борьбы.

За год число выявленных случаев практически удвоилось, пишет dpa. По его данным, российские агенты продолжают въезжать в Германию через третьи страны. «Они пытаются выстраивать отношения или основу для доверия. Существует также риск, что объектами станут лица с российскими корнями, этнические немецкие репатрианты или имеющие связи с РФ», - уточнила Розенберг. По ее словам, особая угроза может возникнуть во время поездок немецких военнослужащих или лиц с двойным гражданством на отдых в Россию и страны-союзницы - там могут оказать давление или принудить к сотрудничеству.