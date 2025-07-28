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Дурова допрашивали в парижском суде почти десять часов

First News Media23:40 - 28 / 07 / 2025
Дурова допрашивали в парижском суде почти десять часов

Парижский суд провел допрос основателя Telegram Павла Дурова.

Дуров покинул здание суда в Париже после третьего допроса по существу, который продлился почти 10 часов, сообщили российские СМИ.

Согласно данным, Дуров в сопровождении адвокатов вышел из здания трибунала Парижа около 20.00 по парижскому времени (около 22.00 по Баку). Он отказался отвечать на вопросы журналистов и быстро проследовал к автомобилю.

Два следственных судьи допрашивали Дурова по существу в третий раз с момента его задержания во Франции в августе 2024 года, отмечается в сообщении.

Напомним, что в августе 2024 года Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам из-за отказа сотрудничать с властями Франции. Господина Дурова отпустили под подписку о невыезде с обязательством внести залог €5 млн. В декабре парижский суд впервые допросил его по существу дела.

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