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Самый родной: Сегодня День азербайджанского алфавита и языка

Фарида Багирова09:30 - Сегодня
Самый родной: Сегодня День азербайджанского алфавита и языка

Сегодня, 1 августа, наш народ отмечает День азербайджанского алфавита и языка.

Каждый, в душе которого живет необъятная любовь к своей Отчизне и своему народу, считает своим священным долгом гордиться, беречь и развивать родной язык.

Азербайджанский язык пленяет своей уникальной красотой и изысканной мелодичностью. Именно на нем создавались бессмертные произведения наших великих писателей и поэтов, которые стали драгоценными жемчужинами мировой литературы.

Азербайджанский язык сформировался на нашей земле на основе огузских и кыпчакских племенных языков. Он сохранил свою наддиалектную форму в памятниках фольклора, таких как «Китаби Деде Горгуд».

Первым, кто поднял азербайджанский язык на уровень государственного, был великий правитель Шах Исмаил Хатаи, заложивший основы единого Азербайджанского государства.

Азербайджанская письменность прошла долгий путь, начиная с древнетюркского письма, а позже с арабского, с добавлением характерных для тюркских языков знаков. Первые попытки перевести азербайджанскую письменность на латиницу были сделаны еще в середине XIX века.

После провозглашения Азербайджанской Демократической Республики, тюркский (азербайджанский) язык был признан государственным, а при Министерстве просвещения была создана комиссия для разработки нового алфавита.

В Советском Азербайджане, до второй половины XX века, язык не имел статуса государственного. Лишь 21 августа 1956 года был принят закон о дополнении Конституции Азербайджанской ССР статьей, которая объявила азербайджанский язык государственным в республике.

В 1922 году было утверждено латинское письмо, которое использовалось наряду с арабским. Однако в 1939 году был принят новый кириллический алфавит, разработанный специальной комиссией.

С пробуждением национального самосознания в Азербайджане, вызванным освободительным движением, активно обсуждалась замена кириллицы на латиницу. Этот процесс был поддержан видными интеллектуалами, и в конечном итоге, язык был закреплен как государственный.

Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев считал сохранение и развитие азербайджанского языка важной частью строительства независимого государства. Благодаря его усилиям, азербайджанский алфавит перешел на латиницу, что сблизило нас с другими тюркскими народами. Документы, утвержденные великим лидером, сыграли ключевую роль в укреплении статуса языка, его обогащении и расширении сферы использования.

Президент Ильхам Алиев, успешно продолжая эту политику, предпринимает важные шаги в тем, чтобы в условиях информационного мира азербайджанский язык сохранился и развиваться как основное достояние народа, символ независимости Азербайджана и важнейший элемент солидарности азербайджанцев по всему миру.

Ценные заслуги в развитии азербайджанского литературного языка принадлежат видному ученому-языковеду, тюркологу Афаду Гурбанову. Автор современного азербайджанского алфавита, основатель научной школы ономастики, Афад Гурбанов посвятил 50 лет своей жизни азербайджанской науке и образованию, внес весомый вклад в развитие нашего родного языка и алфавита, создал фундаментальные труды.

Сегодня азербайджанский язык продолжает оставаться связующим звеном для миллионов людей, и его будущее зависит от каждого из нас. Развивая родной язык, мы тем самым укрепляем нашу культуру и сохраняем уникальность нашего народа.

Азербайджанский язык – это не только средство общения, но и важнейшая часть нашей идентичности, гордость каждого из нас. Вековые традиции, культурное наследие, и любовь к родному языку должны быть переданы будущим поколениям. Пусть азербайджанский язык и в дальнейшем служит символом нашего единства, процветания и стремления к высоким идеалам.

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