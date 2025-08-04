Жительница Масазыра обвинена в истязании 8-летней дочери - ВИДЕО

Жительницу поселка Масазыр Абшеронского района обвинили в жестоком обращении с собственной 8-летней дочерью.

Один из пользователей социальных сетей утверждает, что на теле ребенка обнаружены следы насилия, включая ожоги от сигарет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, на обвинения отреагировала и сама мать - Фатима Махмудова. По её словам, размещённая в соцсетях информация о дочери не соответствует действительности.

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