Иран убежден, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать дипломатией

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что исламская республика видит возможность завершения конфликта на Ближнем Востоке дипломатическим путем.

«И, пожалуйста, не забывайте, что мы находились в процессе переговоров. Мы никогда не отвергали дипломатию», - сказал он в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Представитель МИД добавил, что, несмотря на попытки дипломатического урегулирования, страна столкнулась с нападением со стороны Израиля и США, поэтому сейчас Иран «имеет право защищать свой народ, свой суверенитет и территориальную целостность».