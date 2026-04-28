Дональд и Мелания Трамп потребовали уволить Джимми Киммела за «вдовушку на сносях»

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания потребовали от телеканала ABC уволить комика Джимми Киммела после шутки в эфире его шоу Jimmy Kimmel Live!.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В выпуске от 23 апреля Киммел, изображая ужин корреспондентов Белого дома, пошутил о Мелании Трамп, назвав её «светящейся, как вдовушка на сносях». Эпизод вышел за два дня до реального мероприятия в Белом доме, на которое позднее ворвался вооружённый человек.

После этого Дональд Трамп и первая леди в соцсетях назвали высказывание оскорбительным и потребовали увольнения комика, обвинив его в «ненавистнических» заявлениях.

Сам Джимми Киммел заявил, что не имел цели провоцировать насилие и что шутка касалась разницы в возрасте между супругами Трамп. Он также отметил, что ситуация вызывает у него ощущение дежавю, напомнив о предыдущих конфликтах вокруг его программы.