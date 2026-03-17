В преддверии Новруза МВД и МЧС сделали совместное обращение к гражданам - ФОТО - ВИДЕО

МВД и МЧС сделали совместное обращение к гражданам в связи с пожарной безопасностью в период празднования Новруза.

«В преддверии праздника Новруз, особенно в праздничные вторники (чершенбе), разжигание костров является одной из традиций нашего народа, уходящей корнями в глубокую историю. Однако, соблюдая этот праздничный ритуал, не следует забывать о риске возникновения пожаров. В частности, разведение костров во дворах жилых домов, вблизи автомобилей, а также в лесных и зелёных зонах может представлять серьёзную опасность», - говорится в совместном обращении МВД и МЧС.

В обращении подчеркивается, что несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании костров может привести к нежелательным и трагическим последствиям, и отмечается следующее: «Обращаем внимание граждан на то, что праздничный костёр должен разжигаться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других легковоспламеняющихся объектов. Дети, находящиеся рядом с костром, обязательно должны быть под присмотром взрослых. При прыжках через костёр необходимо соблюдать осторожность. Костёр должен находиться под контролем до полного его затухания, а зажжённые на праздничных столах свечи не должны оставаться без присмотра».

Подчеркивается, что ежегодно во время новрузовских празднований фиксируются случаи пожаров, получения травм и причинения материального ущерба вследствие неосторожности.

МВД и МЧС призывают граждан не забывать, что даже кратковременная беспечность может привести к серьёзным последствиям: «Чтобы не превратить праздничную радость в трагедию, призываем всех строго соблюдать правила пожарной безопасности и воспринимать защиту окружающей среды как гражданский долг. Давайте отметим Новруз вместе - безопасно и ответственно».