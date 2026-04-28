В Азербайджане изменились правила приема учащихся в русский сектор

Утвержден порядок проведения собеседований для учащихся, желающих со следующего учебного года обучаться в государственных школах на других языках.

Как сообщает Trend, собеседования для приема в I классы будут проводиться один раз в год - в мае-июне текущего года. Собеседования для II–XI классов будут проводиться дважды в год - в августе текущего года и в январе следующего года.

Объявление о проведении собеседований будет размещено на официальных сайтах министерства или местных подразделений, а также в СМИ не менее чем за один месяц до их начала. Собеседование будет длиться не менее 20 минут и при согласии заявителя сопровождаться видеосъемкой.

В ходе собеседования будут проверяться навыки понимания речи на слух, связной речи, словарный запас, умение различать и произносить буквы и звуки, а также разговорные и письменные навыки учащегося.

Успешно прошедшим собеседование считается ребенок, набравший 12 и более баллов.

Результат направляется в электронный кабинет заявителя в течение 5 рабочих дней со дня проведения собеседования. Заявителю разрешается наблюдать за процессом, не допуская постороннего вмешательства.

Для детей, не принявших участие в собеседовании в I класс по уважительным причинам (несчастный случай, чрезвычайные ситуации, болезнь, лечение ребенка или заявителя, служебная командировка заявителя - при наличии официального документа), собеседования будут организованы в августе текущего года.

Отметим, что собеседования проводятся Министерством образования Нахчыванской Автономной Республики или местными подразделениями Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики соответственно.