В Баку из торгового центра похищены драгоценности на 100 тысяч манатов - ВИДЕО

Из магазина, расположенного в одном из торговых центров Наримановского района, были похищены ювелирные изделия на сумму 100 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи были задержаны 20-летний Рафаэль Гулузаде, 23-летний Эшгин Самедов, 24-летний Юсиф Черкезов и его брат - 27-летний Эльмеддин Черкезов.

Часть украденных золотых украшений была обнаружена и изъята по месту жительства Р.Гулузаде в селе Амирзейидли Бейляганского района. После совершения преступления Э.Черкезов и Э.Самедов организовали продажу и реализацию остальной части ювелирных изделий.

По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.