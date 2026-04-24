В Баку из торгового центра похищены драгоценности на 100 тысяч манатов - ВИДЕО
Из магазина, расположенного в одном из торговых центров Наримановского района, были похищены ювелирные изделия на сумму 100 тысяч манатов.
Как сообщает 1news.az, об этом заявили в МВД.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи были задержаны 20-летний Рафаэль Гулузаде, 23-летний Эшгин Самедов, 24-летний Юсиф Черкезов и его брат - 27-летний Эльмеддин Черкезов.
Часть украденных золотых украшений была обнаружена и изъята по месту жительства Р.Гулузаде в селе Амирзейидли Бейляганского района. После совершения преступления Э.Черкезов и Э.Самедов организовали продажу и реализацию остальной части ювелирных изделий.
По факту возбуждено уголовное дело, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.