 Какая погода будет в Азербайджане завтра? | 1news.az | Новости
Общество

Какая погода будет в Азербайджане завтра?

Фаига Мамедова13:48 - Сегодня
Утром 25 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых пригородных районах возможны кратковременные небольшие дожди.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, но в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Умеренный северо-западный ветер к вечеру будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 8–12° тепла, днем - 15–18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65–75%.

В регионах Азербайджана, преимущественно в горных и предгорных районах, ожидаются периодические осадки. В отдельных местах они могут быть кратковременно интенсивными; возможны грозы, град, а в высокогорье - снег. Местами ожидается туман. Умеренный западный ветер ночью и утром в ряде районов будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8–11° тепла, днем - 19–24° тепла. В горах ночью ожидается 3–8° тепла, днем - 10–15° тепла.

Какая погода будет в Азербайджане завтра?

