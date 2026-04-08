Иран призвал арабские страны сотрудничать для изгнания США с Ближнего Востока

Иран не представляет угрозы для арабских стран региона и рекомендует сотрудничать с Тегераном, чтобы изгнать США с Ближнего Востока.

Об этом заявил центральный штаб ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия».

«Мы не представляем угрозы для стран региона и не будем ее представлять. Рекомендуем правительствам и народам мусульманских стран доверять Исламской Республике Иран и сотрудничать для изгнания главного дестабилизирующего фактора региона и мира - армии США», - приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.

Источник: ТАСС