Президент Аргентины стал фигурантом криптомошенничества

Президент Аргентины Хавьер Милей вновь оказался в центре скандала вокруг криптовалюты Libra, которую он продвигал в прошлом году, пишет The New York Times.

Скандал начался после того, как Милей опубликовал в X сообщение о криптовалюте Libra и заявил, что она поможет финансировать малый аргентинский бизнес. После сообщения Милея инвесторы начали скупать токен: его цена за несколько часов взлетела, но затем рухнула после того, как крупнейшие держатели распродали свои позиции. В результате инвесторы понесли убытки на $250 млн.

Милей утверждал, что лишь упомянул частный проект в своем аккаунте в X и не имел отношения к самому токену. Но согласно телефонным записям из материалов расследования, в ночь запуска Libra 14 февраля 2025 года между Милеем и аргентинским предпринимателем Маурисио Новелли состоялось семь телефонных разговоров. Часть звонков с организаторами криптопроекта была до публикации президента в соцсети X, а часть — после нее. Содержание разговоров неизвестно, но сами контакты указывают на возможную связь между Милеем и организаторами аферы.

Милей уже фигурирует в деле как лицо, представляющее интерес для следствия. Но официальные обвинения ему пока не предъявлены. Помимо самого президента, в материалах расследования упоминаются его сестра Карина Милей, советник Сантьяго Капуто и другие люди из его окружения.

По данным The New York Times, следствие также изучает информацию о том, что Новелли мог регулярно платить Милею еще во времена, когда тот был депутатом. В голосовых сообщениях WhatsApp за 2023 год Новелли говорит помощнице заложить в бюджет «обычные 2000 для Милея» и называл эту сумму ежемесячной зарплатой. В другом аудиосообщении от апреля 2024 года, через несколько месяцев после вступления Милея в должность президента, Новелли упоминает «4000, которые нужно дать Карине». Предполагается, что речь шла о сестре президента Карине Милей.

На телефоне Новелли следователи нашли черновики документов, указывающие на возможные финансовые отношения между организаторами криптопроекта и окружением президента. Один из них описывает схему выплаты $1,5 млн, если Милей назовет американского консультанта криптопроекта Хейдена Дэвиса своим советником. Другой документ представляет собой неподписанное письмо о намерениях. В нем компания Дэвиса предлагает аргентинскому правительству бесплатные консультации по блокчейну. Прямых доказательств того, что Милей получил эти выплаты или подписал документы, нет. Хейден Дэвис, которого издание называет одним из участников криптопроекта, ранее помогал с запуском мемкоина Мелании Трамп. После скандала он утверждал, что был лишь советником и не получил выгоды от проекта.

Газета отмечает, что скандал бьет по политическому образу Милея, пришедшего к власти в 2023 году с обещаниями бороться с коррупцией. Оппозиция требует, чтобы ключевые чиновники дали показания в Конгрессе. Депутат Максимилиано Ферраро, возглавивший парламентское расследование, заявил: «Запуск и продвижение Libra вовсе не были импровизацией или случайностью со стороны президента. Это была спланированная, скоординированная и сознательно проведенная операция».

Ситуацию усугубляют и другие скандалы вокруг администрации Милея. Аргентинские СМИ ранее опубликовали аудиозапись, из которой следует, что его сестра и главный советник Карина Милей могла быть замешана во взятках. Подлинность записи не подтверждена, а сам президент заявил, что источник ложный. Глава кабинета министров Мануэль Адорни также находится под прокурорской проверкой по обвинениям в чрезмерных тратах на поездки и расходы. Обвинения он тоже отрицает.