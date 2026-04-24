Энн Хэтэуэй приняла ислам? - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий17:35 - Сегодня
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сказала «Иншаллах» в интервью и соцсети немедленно объявили о её возможном переходе в ислам - 1news.az разобрался в том, что произошло на самом деле.

21 апреля в рамках промотура фильма «Дьявол носит Prada 2» исполнительница одной из главных ролей в проекте Энн Хэтэуэй дала интервью журналу People. Говоря о своём отношении к старению, актриса произнесла одну фразу и этого оказалось достаточно, чтобы соцсети по всему миру буквально «взорвались».

«Я просто очень хочу жить и наслаждаться жизнью. Хочу прожить долгую, здоровую жизнь, Иншаллах (если будет на то воля Божья – прим.ред.) я надеюсь», - заявила Э.Хэтэуэй в интервью People, видеофрагмент которого разлетелся по всем социальным сетям, пользователи которых задались вопросом «а не приняла ли голливудская звезда ислам?».

История получила продолжение, когда на лондонской премьере фильма «Дьявол носит Prada 2» один из поклонников подарил актрисе Коран со словами: «Я видел видео, где вы сказали Иншаллах».

Издание Geo.tv прямо ответило на вопрос о возможном принятии актрисой ислама - нет, Э.Хэтэуэй не является мусульманкой и не принадлежит ни к какой конкретной религии. В свою очередь Huffington Post уточняет, что слово «Иншаллах» было использовано органично и к месту - что само по себе стало поводом для восхищения в мусульманских странах по всему миру.

Сама Энн Хэтэуэй на фоне развернувшейся в соцсетях дискуссии пока никак не отреагировала на возникшие интерпретации и не стала комментировать предположения о своей возможной смене религии.

Отметим, что Э.Хэтэуэй выросла в католической семье и в детстве даже мечтала стать монахиней, о чем не раз рассказывала в своих интервью. Однако всё изменилось в 15 лет, когда её старший брат Томас признался в своей гомосексуальности. Семья покинула католическую церковь, о причине уходе из которой Энн Хэтэуэй заявила в одном из своих интервью следующее: «Почему я должна поддерживать организацию, которая так ограниченно смотрит на моего любимого брата?».

После католицизма семья ненадолго перешла в Епископальную церковь (одна из мейнстрим-прогрессивных церквей в США, принимая секулярное христианство, теистический эволюционизм, историческую библейскую критику, уравнивания прав женщин и прав ЛГБТ – прим.ред.). - из-за её более толерантной позиции по отношению к ЛГБТ. Однако и там Э.Хэтэуэй долго не задержалась.

Выйдя замуж за американского актера еврейского происхождения Адама Шульмана в 2012 году, голливудская звезда начала участвовать в еврейских культурных и религиозных мероприятиях - свадьба же прошла в межрелигиозном формате, но при этом актриса не идентифицирует себя как еврейку.

На вопрос о своей вере Энн Хэтэуэй не раз давала развёрнутые ответы в нескольких изданиях – к примеру, в интервью Harper's Bazaar она заявляет следующее: «Мы с братом росли в любящей, но очень свободной семье, и мне было трудно найти утешение в организованной религии. Я до сих пор его не нашла, если честно».

В том же интервью Э.Хэтэуэй отмечает: «Моё ощущение мира таково: религия не обязательно определяет, кто ты есть, важнее то, что ты делаешь, особенно в моменты кризиса. Ты всё равно можешь иметь отношения с Богом, духовностью или верой - и в радости, и в трудные времена». А в интервью British GQ актриса, говоря о религии, подчеркивает: «Я - никто. Чёрт возьми, я в процессе формирования. Я - незавершённый проект».

