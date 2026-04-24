 Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом

First News Media11:00 - Сегодня
Зеленский рассказал, какое военное сотрудничество готовит с Южным Кавказом

Украина готовит сотрудничество с Южным Кавказом и ведет переговоры с другими партнерами, предлагая не только дроны, но и полноценную систему обороны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении на заседании Европейского совета, передает УНН.

Украина сейчас активно работает со странами Ближнего Востока и региона Залива. Мы готовим сотрудничество с Южным Кавказом и ведем переговоры с другими партнерами. И я хочу подчеркнуть: Украина предлагает не только дроны, а полноценную систему обороны, — сказал Зеленский.

Например, по словам главы государства, «арабские государства имеют сильную противовоздушную оборону от ракет, а мы помогаем им выстроить защиту от шахедов и на море». Именно такую интегрированную оборону нужно создать и для Европы, чтобы защищать границы, побережья, море, инфраструктуру и все, что может стать целью.

Я считаю, что это должен быть действительно европейский проект. Конечно, каждая страна работает для собственной обороны, но совместные европейские усилия могут иметь значительно больший эффект. Программа SAFE, вероятно, недостаточна, потому что каждая страна делает то, что считает нужным и что может сделать, тогда как угрозы от дронов являются новыми и постоянно эволюционируют, — добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что нужно координироваться и создать общий европейский инструмент – программу по дронам.

Мы готовы инвестировать наш опыт, нашу промышленность и наш потенциал, — резюмировал Зеленский.

Источник: УНН

Поделиться:
400

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50