Иран назначил главного переговорщика с США

Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф назначен главой делегации на переговорах с США, которые пройдут в пятницу в Исламабаде.

Об этом сообщило агентство ISNA.

По его информации, главным переговорщиком с американской стороны выступит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщило государственное телевидение Исламской Республики, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Среди них — принцип ненападения, контроль Тегерана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории Исламской Республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона. Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад 10 апреля для «достижения окончательного соглашения по урегулированию всех споров». Как сообщал телеканал CNN, в состав американской делегации войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского президента, предприниматель Джаред Кушнер.

Источник: ТАСС