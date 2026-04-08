Как будут проверять грузы в рамках TRIPP: подробности

First News Media11:55 - Сегодня
Власти Армении разрабатывают единую электронную площадку, которая сможет управлять всеми сухопутными пропускными пунктами, в том числе на маршруте TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).

Об этом сообщил глава Комитета госдоходов Армении Эдуард Акопян в ходе Doing Digital Forum 2026, представляя детали будущих нововведений на таможенных пунктах страны.

«Сейчас мы разрабатываем единую электронную площадку, которая сможет управлять всеми сухопутными пропускными пунктами. Кроме того, эта площадка сможет объединить информацию и обеспечить беспрепятственную интеграцию баз данных – нашей и других стран», – сказал Акопян.

Система электронного управления будет действовать в рамках проверки грузов. Еще до прибытия транспортного средства на КПП уже будет вся необходимая информация о нем. Будет внедрена электронная система для сокращения очередей на границе.

Планируется также задействовать систему определения веса грузовика без его остановки. Власти Армении, по словам главы КГД, планируют использовать современные рентген-системы с внедрением искусственного интеллекта.

«Будут инструменты, которые автоматически определят риски, позволят без контакта провести проверку. Будут умные устройства, которые обеспечат цифровое сопровождение машин на территории всей страны», – пояснил Акопян.

По его словам, все это позволит предоставлять услуги международного уровня для всего грузопотока.

«Это касается, в том числе дороги TRIPP», – добавил чиновник.

Проект TRIPP включает строительство железной дороги, автотрассы, нефтепровода, газопровода и оптоволоконных линий.

Работы будет вести американская компания в соответствии с законодательством Армении, без какого-либо военного компонента. Согласно соглашению, США получают эксклюзивные права на реализацию проекта сроком до 99 лет с возможностью передачи отдельных участков под субаренду международному консорциуму, который возьмет на себя развитие и безопасную эксплуатацию инфраструктуры.

Источник: Sputnik Армения

