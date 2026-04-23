Ибрагим Татлысес решил оставить состояние государству: Стало известно, что входит в его многомиллионное состояние

Турецкий певец Ибрагим Татлысес вновь оказался в центре внимания после заявления о своём завещании. Артист сообщил, что намерен передать всё своё имущество государству, не оставив наследства детям.

После этого заявления в СМИ появились подробности о его состоянии, которое формировалось на протяжении многих лет. Основную часть активов составляют объекты недвижимости.

Среди известных активов артиста:

— 32 квартиры и 4 коммерческих помещения в районе Сейрантепе в Стамбуле;

— 4 квартиры в Фикритепе;

— ещё несколько квартир в разных районах Стамбула;

— земельные участки в Шанлыурфе и Кушадасы;

— 5 элитных квартир в Измире;

— 12 вилл и крупный участок в Бодруме.

По оценкам различных источников, общее состояние Татлысеса может достигать сотен миллионов долларов, хотя точная сумма официально не подтверждена.

Ранее артист объяснил своё решение тем, что заработал всё состояние самостоятельно и намерен распорядиться им по собственному усмотрению.

Читайте по теме:

Ибрагим Татлысес сделал громкое заявление о завещании: «Я всё оставил государству. Ни копейки детям»