Хаменеи не разрешит подписать соглашение с США, если они не примут условия Ирана

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не санкционирует подписание соглашения с США в Исламабаде, если Вашингтон не примет 10 условий Тегерана.

Об этом заявил первый вице-спикер иранского парламента Али Никзад.

«Если эти 10 условий не будут приняты, Верховный лидер не даст разрешения на подписание», - приводит его слова агентство Fars.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. Это решение принято с учетом предложения премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и «при готовности Исламской Республики Иран полностью, немедленно и безопасным образом открыть Ормузский пролив», уточнил американский лидер. Как сообщил Высший совет национальной безопасности исламской республики, Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня, с которыми США «были вынуждены согласиться». Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад 10 апреля для «достижения окончательного соглашения по урегулированию всех споров».

Источник: ТАСС