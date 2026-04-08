Первые суда пересекли Ормузский пролив после объявления о прекращении огня

First News Media15:52 - Сегодня
Первые суда утром 8 апреля прошли через Ормузский пролив в Оманский залив после объявления о временном прекращении огня, достигнутом между США и Ираном.

Об этом сообщил сервис отслеживания движения судов MarineTraffic.

По данным сервиса, греческий балкер NJ Earth в 08:44 UTC (11:24 мск) пересек пролив и сейчас находится в Оманском заливе. Судно Daytona Beach под флагом Либерии вышло из иранского порта Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 06:59 UTC (09:59 мск).

Также в сообщении сервиса отмечается, что на данный момент в Персидском заливе находятся несколько сотен судов, среди которых 426 танкеров и более 50 газовозов.

Источник: ТАСС

