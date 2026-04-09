Ормузский пролив открыт и для американских судов, однако требуется согласие Ирана - МИД

Ормузский пролив открыт и для американских судов, однако проход возможен только с согласия Ирана и при отсутствии враждебных действий.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в интервью британскому телеканалу ITV.

«Ормузский пролив открыт. Однако, разумеется, каждый танкер и каждое судно должны согласовывать необходимые меры с иранскими властями для обеспечения безопасного прохода», — заявил дипломат.

Отвечая на вопрос, распространяется ли право свободного прохода через пролив на американские суда, он дал утвердительный ответ.

«Никакой разницы нет, за исключением случаев враждебного поведения. Но мы считаем, что в настоящее время таких признаков нет. Поэтому все могут проходить в обычном порядке», — добавил Саид Хатибзаде.