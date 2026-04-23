СМИ узнали о состоянии Моджтабы Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, получивший ранения в результате удара Израиля по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил серьёзные ожоги лица, из-за которых у него возникли трудности с речью.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных иранских чиновников, ему может потребоваться пластическая операция.

По данным издания, с конца февраля Хаменеи перенёс три хирургических вмешательства на одной ноге. Не исключается, что в будущем ему может понадобиться протез. Также сообщается об операции на руке.

Несмотря на тяжёлые травмы, он сохраняет ясность сознания и остаётся активным, однако часть полномочий передал военным руководителям, отмечает NYT.

Источники издания утверждают, что Хаменеи избегает аудио- и видеовыступлений, поскольку не хочет демонстрировать уязвимость. С момента вступления в должность 8 марта он ограничился лишь несколькими письменными заявлениями, распространёнными через СМИ.