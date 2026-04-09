 Пашинян заявил об интересе Казахстана к проекту TRIPP | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Пашинян заявил об интересе Казахстана к проекту TRIPP

First News Media13:42 - Сегодня
Пашинян заявил об интересе Казахстана к проекту TRIPP

Казахстан проявил заинтересованность в проекте "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Казахстан начиная с августа не скрывал свою заинтересованность по части TRIPP. Что могло их заинтересовать: открывается новый международный путь общения. Знаете, что Казахстан — один из крупнейших игроков, акторов международной транспортной сферы, в частности по части потока товаров из и в Китай. Наши партнеры из Казахстана пытаются понять более детально, какие транспортные возможности открываются и как это будет касаться их", — сказал он.

Премьер отметил, что Казахстан не единственная страна, которая проявила заинтересованность в проекте.

"Идет открытый процесс, и мы не готовимся скрывать его от своих партнеров и, естественно, что мы в том числе должны быть готовы пригласить в том числе и Казахстан к использованию проходящих через территорию Армении путей для их экспорта, импорта и рассмотрения (дорог через Армению — прим. ТАСС) как части их транспортной цепочки", — сказал Пашинян.

8 августа прошлого года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Источник: ТАСС

Поделиться:
159

Актуально

Мнение

Новости для вас

Последние новости

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40

29 / 01 / 2026, 11:40