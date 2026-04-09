Пашинян заявил об интересе Казахстана к проекту TRIPP

Казахстан проявил заинтересованность в проекте "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Казахстан начиная с августа не скрывал свою заинтересованность по части TRIPP. Что могло их заинтересовать: открывается новый международный путь общения. Знаете, что Казахстан — один из крупнейших игроков, акторов международной транспортной сферы, в частности по части потока товаров из и в Китай. Наши партнеры из Казахстана пытаются понять более детально, какие транспортные возможности открываются и как это будет касаться их", — сказал он.

Премьер отметил, что Казахстан не единственная страна, которая проявила заинтересованность в проекте.

"Идет открытый процесс, и мы не готовимся скрывать его от своих партнеров и, естественно, что мы в том числе должны быть готовы пригласить в том числе и Казахстан к использованию проходящих через территорию Армении путей для их экспорта, импорта и рассмотрения (дорог через Армению — прим. ТАСС) как части их транспортной цепочки", — сказал Пашинян.

8 августа прошлого года по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

