Bolt запускает подписку Bolt Plus в Азербайджане - больше выгоды за 4,99 AZN - ФОТО

С апреля пользователям Bolt в Азербайджане стала доступна подписка Bolt Plus.

Эта услуга с ежемесячной платой в 4,99 AZN предоставляет пользователям дополнительные преимущества в сфере поездок и доставки, помогая экономить как время, так и деньги в повседневных передвижениях.

Подписчики Bolt Plus смогут заказывать еду и товары из выбранных ресторанов и магазинов без оплаты доставки при достижении минимальной суммы заказа. Это позволяет получать дополнительные преимущества при каждом заказе. Кроме того, заказы пользователей Bolt Plus обрабатываются в приоритетном порядке, что обеспечивает более быструю доставку.

Подписка Bolt Plus также предоставляет преимущества для поездок. Пользователям, заказывающим поездки через Bolt, предоставляется приоритетное обслуживание. Кроме того, клиенты получают 15% кэшбэка на поездки в аэропорт, запланированные и премиальные поездки, а также 10% кэшбэка на все остальные категории поездок. Эти средства зачисляются на счёт Bolt Balance и могут быть использованы как способ оплаты.

Руководитель Bolt Food в Азербайджане Диляра Томтиева отметила:

«Bolt Plus — это ещё один шаг к улучшению пользовательского опыта. С помощью этого сервиса мы предлагаем дополнительные преимущества для самых популярных повседневных услуг Bolt, помогая пользователям экономить время и деньги».

Рестораны и магазины с бесплатной доставкой для пользователей Bolt Plus отмечены в приложении значком «+». Кроме того, пользователи получают скидки на сервис, а также дополнительные предложения от партнёрских ресторанов в рамках «недель Bolt+».

Отметим, что для новых пользователей первый месяц предоставляется бесплатно, после чего ежемесячная стоимость составит 4,99 AZN, а годовая подписка — 39 AZN.

Сервис поездок Bolt доступен в 41 городе Азербайджана. Bolt Food работает в 10 городах страны. Подписка Bolt Plus действует во всех регионах, где доступны сервисы Bolt.