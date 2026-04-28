Фархад Мамедов в интервью «Грапарак»: Судьба 4 тысяч пропавших без вести граждан - актуальный вопрос для азербайджанцев

Координатор инициативы «Мост мира», глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов дал интервью армянскому изданию «Грапарак».

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как и премьер-министр Армении Никол Пашинян, регулярно заявляет, что мир между нашими странами практически существует. Торговые отношения начались и развиваются, продолжаются контакты и взаимные визиты представителей гражданского общества в Армению и Азербайджан. Разделяет ли азербайджанское общество этот факт, и какова его реакция?

- Заявления лидеров Азербайджана и Армении об установлении фактического мира имеет большое влияние на общественное восприятие мирного процесса. При этом упоминаются конструктивный политический диалог и экономическое взаимодействие. Данные направления полностью зависят от политической воли правительств двух стран. Однако на общественном уровне требуется много времени для формирования полноценного восприятия мира.

Участники Инициативы «Мост мира» проводят в своих странах встречи с различными сегментами гражданского общества, принимают участие в медийных дискуссиях и проводят мониторинги социальных сетей. Во время встреч мы делимся друг с другом итогами наших наблюдений и можно с уверенностью сказать, что отсутствие военных столкновений, отсутствие жертв, начала взаимодействия на политическом и экономическом уровнях принимается со стороны большинства в обществах Азербайджана и Армении.

Конечно же, у азербайджанского и армянского обществ есть различия в восприятии мира, в формировании образа будущего мира, в приоритетах ожиданий от мирной повестки. Мы собираем и систематизируем данные мнения и позиции для своей будущей деятельности. Также следует отметить, что как в Азербайджане, так и в Армении, разные социальные слои по-разному готовы к различным элементам мирной повестки.

- Как известно, в Армении сейчас предвыборный период, и лозунг нынешних властей на этом этапе: «Встаньте за мир». Из Баку часто слышны заявления о том, что мир окажется под угрозой в случае поражения Пашиняна. Но разве мир определяется личностями? Если так, то в чём смысл контактов между представителями гражданского общества?

- Согласованная мирная повестка между Азербайджаном и Арменией является двусторонней и состоит из двух подписанных документов: Совместная Декларация и парафированный текст мирного договора. Сформирована межправительственная комиссия по определению границы. Наряду с этим, существуют устные договоренности, на основе которых происходит взаимодействие дипломатов, экономическое сотрудничество и созданы условия для диалога гражданских обществ. Всё это было достигнуто на уровне Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна. И, конечно, роль личностей в этом процессе имеет ключевую значимость.

На сегодня ведущие оппозиционные партии Армении в своих программных выступлениях подвергают критике подписанные документы, которые составляют основу мирной повестки. То есть, в случае прихода к власти, эти силы могут пересмотреть тексты принятых документов, и это приведет к паузе и дальнейшему разрушению мирного процесса.

В этом контексте вы, как представители медиа Армении, можете спросить у лидеров оппозиции Армении их отношение к подписанным документам и устным договоренностям, которые приняты в рамках мирной повестки. От этих ответов будет ясно, зависит ли мирный процесс от личности Пашиняна или нет.

Относительно смысла контактов на уровне гражданского общества можно посмотреть на мой ответ на предыдущий вопрос.

- Специальный представитель президента США Стив Уиткофф утверждает, что благодаря Трампу Армения и Азербайджан стали хорошими друзьями, и Алиев с Пашиняном тоже стали хорошими друзьями.

- Это позиция президента США Трампа и его личного представителя Стива Уиткоффа. На сегодня можно сказать, что отношения между лидерами Азербайджана и Армении рабочие, конструктивные и прагматичные. Существует постоянный контакт и происходит открытый обмен мнениями. Как видно из заявлений лидеров существует согласованная мирная повестка. Это достигается в результате общности понимания ситуации и реализации национальных интересов стран.

- В Армении убеждены, что переизбрание нынешнего премьер-министра Армении выгодно Азербайджану, поскольку, независимо от заявлений американской администрации, Пашинян всегда выполняет все требования Баку. Но у армян есть требования: освобождение армянских заключенных из азербайджанских тюрем, вывод войск с суверенной территории Республики Армения и т. д. Если цель обеих сторон — реальный, прочный мир.

- Для Азербайджана важна ясность в позиции Армении и предсказуемость в реализации согласованной мирной повестки. Парламентские выборы в Армении дадут ответ на эти ожидания Азербайджана.

В переговорной повестке на официальном уровне большое количество чувствительных тем и вопросов. В диалогах представителей гражданского общества, как между собой, так и на встречах с официальными лицами, также обсуждаются различные темы, беспокоящие наши общества. Темы, которые обозначены в вашем вопросе, поднимаются со стороны участников из Армении.

Также следует понимать, что есть последствия конфликта, которые невозможно исправить.

Для азербайджанского общества важной темой является судьба пропавших без вести около 4000 граждан Азербайджана. В Армении есть политики, которые совсем недавно заявляли, что обладают информацией о месте их захоронения, но не предоставляют эту информацию.

То есть, существуют темы, которые негативно влияют на мирный процесс как в Азербайджане, так и в Армении. По определенным таким темам существуют механизмы, к примеру, межправительственная комиссия по определению границы, которая продолжает свою работу. Однако есть такие темы, где механизмов нет. Это объективные условия, в рамках которых сформировалась и продолжается мирная повестка.

- Второй президент Республики Армения, Роберт Кочарян, не сможет мобилизовать народ. У Пашиняна больше шансов. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров. Он также критиковал других лидеров оппозиции. Разве это не вмешательство во внутренние дела нашей страны? Разве подобные заявления не подрывают взаимное доверие и мирный процесс?

- Эльмар Мамедъяров является частным лицом, гражданином Азербайджана и это всего лишь комментарий о парламентских выборах в Армении и политиках, с которыми Эльмар Мамедъяров был лично знаком. Комментариев о парламентских выборах в Армении огромное количество, и они произносятся в России, Европе, США и Иране. При этом свою позицию высказывают официальные лица этих стран. Думаю, что высказывания Эльмара Мамедъярова несравнимы по уровню влияния на общественное мнение в Армении с позициями официальных лиц России, ЕС и США.

В контексте иностранного влияния на избирательный процесс следует все же больше обращать внимание на действия внешних акторов, а не заявления частных лиц.

