Главы МИД Азербайджана и Украины подписали соглашение о правовой помощи

В рамках визита Президента Украины в Азербайджан министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел в Габале встречу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как сообщает МИД Азербайджана, министры обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений, подчеркнув важность углубления сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Они также рассмотрели возможности для расширения торговли, развития связей, а также сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны обменялись мнениями по региональным и глобальным событиям, подтвердив взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также подчеркнули важность продолжения диалога на высоком уровне и партнерства между Азербайджаном и Украиной.

Министры также совместно подписали Соглашение между Азербайджаном и Украиной о правовой помощи по гражданским и коммерческим делам, которое еще больше укрепит правовую основу двусторонних отношений.