В Тегеране отвергли требования остановить обогащение урана

Противники Ирана никогда не добьются прекращения обогащения урана Тегераном.

Об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии Исламской Республики Мохаммад Эслами.

"Утверждения и требования противников, направленные на ограничение программы обогащения Ирана, — это лишь мечты, которые уйдут в могилу", — приводит его слова агентство ISNA.

По мнению Эслами, агрессия Израиля и США против Ирана не принесла им никаких результатов, и теперь они хотят попытаться добиться уступок от Тегерана на переговорах.

Источник: ТАСС