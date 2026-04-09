В Тегеране отвергли требования остановить обогащение урана
Противники Ирана никогда не добьются прекращения обогащения урана Тегераном.
Об этом заявил вице-президент и глава Организации по атомной энергии Исламской Республики Мохаммад Эслами.
"Утверждения и требования противников, направленные на ограничение программы обогащения Ирана, — это лишь мечты, которые уйдут в могилу", — приводит его слова агентство ISNA.
По мнению Эслами, агрессия Израиля и США против Ирана не принесла им никаких результатов, и теперь они хотят попытаться добиться уступок от Тегерана на переговорах.
Источник: ТАСС
