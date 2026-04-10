Галибаф: США не выполнили два пункта соглашения перед переговорами

США не выполнили два пункта условий перемирия, которые должны быть реализованы до начала переговоров, включая прекращение огня в Ливане и разморозку иранских активов.

Oб этом заявил спикер иранского парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.

"Два условия, из взаимно согласованных сторонами, еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров",- написал он.