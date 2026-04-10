Милли Меджлис: обучение детей погибших саперов будет оплачиваться из госбюджета
Парламент Азербайджана принял в первом чтении законопроект о поддержке семей погибших саперов.
Как сообщает Report, документ рассмотрен на пленарном заседании Милли Меджлиса.
Поправки предусматривают оплату за счет государственного бюджета обучения детей саперов, погибших при разминировании, в образовательных учреждениях страны независимо от формы собственности (за исключением дополнительного образования).
Кроме того, предлагается снизить налогооблагаемый доход членов семей погибших саперов на 400 манатов в месяц.
Законопроект направлен на улучшение социального положения семей саперов и усиление государственной поддержки.
Нормы, вступающие в силу с 15 сентября 2026 года, распространяются также на детей (до 23 лет) саперов, погибших или скончавшихся от полученных ранений до вступления закона в силу.
