Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 26 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Габалинском международном аэропорту в честь чешского премьера был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Чехии встретили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш поделился публикацией в соцсети Х перед своим визитом в Азербайджан.
"Азербайджан. Моя первая официальная поездка за пределы ЕС только начинается", - написал А.Бабиш, опубликовав фото с аэропорта.
Отметим, что ранее посмольство Чехии в Баку сообщало, что, политик будет находиться с трехдневным визитом в Азербайджане 26-28 апреля.
Report со ссылкой на источники сообщал, что поездка носит региональный характер – глава чешского правительства также посетит Казахстан и Узбекистан.
В ходе данного визита главу Кабинета министров будут сопровождать первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, а также представительная делегация из числа чешских предпринимателей.
Программа поездки предусматривает проведение бизнес-форумов, тематических семинаров и нетворкинг-мероприятий в форматах B2B и B2G. Целью этих встреч является содействие установлению новых деловых контактов и расширению сотрудничества с предпринимательским сообществом принимающих стран.
✈️➡️ Azerbaijan. My first official trip outside the EU is just beginning 😊 pic.twitter.com/JG8nvXW407 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 26, 2026