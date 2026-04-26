Появились новые данные о личности стрелявшего на мероприятии с Трампом - ОБНОВЛЕНО

Подозреваемым в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома оказался 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс в штате Калифорния.

По данным правоохранительных органов, Аллен был задержан после того, как открыл огонь у отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, первой леди Мелании Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и членов кабинета.

По предварительным данным, подозреваемый был вооружен дробовиком. Секретная служба оперативно обезвредила его после выстрела в сторону одного из агентов. Мотив нападения пока не установлен.

Согласно информации из открытых источников, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт по специальности "механическая инженерия", позднее получил степень магистра компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете. В его профиле LinkedIn указано, что он работал преподавателем на неполной ставке и занимался разработкой компьютерных игр.

Отмечается, что ранее он также был связан с образовательной компанией C2 Education, где в декабре 2024 года был отмечен как "преподаватель месяца".

10:29

Задержанный после стрельбы на мероприятии Ассоциации корреспондентов при Белом доме признался, что планировал нападение на должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа.

Речь идет о 31-летнем жителе штата Калифорния Коуле Аллене, который после задержания дал соответствующие показания правоохранительным органам.

Подозреваемый сообщил следствию, что его целью были чиновники, работающие в администрации главы государства.

Напомним, инцидент произошел во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где в тот момент находился президент США. Обстоятельства произошедшего уточняются.

09:43

Задержанный после стрельбы на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональд Трамп предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля.

Об этом сообщила федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро в соцсети X.

По ее словам, обвиняемый намеревался причинить максимальный вред. Она также поблагодарила правоохранительные органы за оперативные действия, которые, по ее оценке, предотвратили возможную эскалацию инцидента.