Появились новые данные о личности стрелявшего на мероприятии с Трампом - ОБНОВЛЕНО
Подозреваемым в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома оказался 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс в штате Калифорния.
По данным правоохранительных органов, Аллен был задержан после того, как открыл огонь у отеля Washington Hilton, где проходило мероприятие с участием президента США Дональда Трампа, первой леди Мелании Трамп, вице-президента Джей Ди Вэнса и членов кабинета.
По предварительным данным, подозреваемый был вооружен дробовиком. Секретная служба оперативно обезвредила его после выстрела в сторону одного из агентов. Мотив нападения пока не установлен.
Согласно информации из открытых источников, Аллен окончил Калифорнийский технологический институт по специальности "механическая инженерия", позднее получил степень магистра компьютерных наук в Калифорнийском государственном университете. В его профиле LinkedIn указано, что он работал преподавателем на неполной ставке и занимался разработкой компьютерных игр.
Отмечается, что ранее он также был связан с образовательной компанией C2 Education, где в декабре 2024 года был отмечен как "преподаватель месяца".
10:29
Задержанный после стрельбы на мероприятии Ассоциации корреспондентов при Белом доме признался, что планировал нападение на должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа.
Речь идет о 31-летнем жителе штата Калифорния Коуле Аллене, который после задержания дал соответствующие показания правоохранительным органам.
Подозреваемый сообщил следствию, что его целью были чиновники, работающие в администрации главы государства.
Напомним, инцидент произошел во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где в тот момент находился президент США. Обстоятельства произошедшего уточняются.
09:43
Задержанный после стрельбы на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональд Трамп предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля.
Об этом сообщила федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро в соцсети X.
По ее словам, обвиняемый намеревался причинить максимальный вред. Она также поблагодарила правоохранительные органы за оперативные действия, которые, по ее оценке, предотвратили возможную эскалацию инцидента.