МИД Азербайджана поздравил Фиджи с Национальным днем - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило народ и правительство Республики Фиджи с Национальным днем страны.
Как передает 1news.az, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
"Сердечно поздравляем народ и правительство Республики Фиджи по случаю Национального дня Фиджи! С Национальным днем!" - говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the Government of the Republic of Fiji on the occasion of Fiji's National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇫🇯 @MFAFiji https://t.co/OiUCJz9GN1 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 10, 2026
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