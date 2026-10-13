«Сабах» и пражская «Славия» ушли на перерыв без голов - ОБНОВЛЕНО

Первый тайм матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Сабахом» и чешской «Славией» завершился со счётом 0:0.

За первые 45 минут ни одной из команд не удалось открыть счёт.

21:15

«Сабах» мог выйти вперед в матче со «Славией».

На 17-й минуте счет открыл Кахим Пэррис. Однако VAR отменил взятие ворот.

21:00

В Баку проходит матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Сабахом» и чешской «Славией» из Праги.

Команды играют на Бакинском олимпийском стадионе.

19:59

Сегодня «Сабах» сыграет с пражской «Славией» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Команды определились с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут.

Стартовые составы выглядят следующим образом.

«Сабах»: Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер — Вальдас Дамбраускас.

«Славия»: Якуб Маркович, Анж Н'Гессан, Томаш Голеш (капитан), Давид Зима, Дэвид Мозес, Михаил Садилек, Томаш Влчек, Даниел Штурм, Лукаш Провод, Эммануэл Аяоси, Томаш Хоры.

Главный тренер — Йиндржих Трпишовский.