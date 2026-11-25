Азербайджанский «Сабах» потерпел поражение от испанской «Барселоны» в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла на Бакинском олимпийском стадионе и завершилась со счётом 1:4.

Счёт на 31-й минуте открыл Энтони Гордон. До перерыва «Сабах» имел стопроцентную возможность сравнять результат, однако не сумел ею воспользоваться. Голкипер азербайджанской команды Стас Покатилов также несколько раз выручил свою команду.

Во втором тайме «Барселона» забила три мяча за девять минут. На 51-й минуте Гордон оформил дубль, на 55-й отличился Карим Адейеми, а на 60-й — Габриэл Жезус.

«Сабах» ответил голом Джой-Ленса Микелса на 63-й минуте после передачи Кристиана Нвачукву.

На 76-й минуте травмированного Акима Зедадку заменил Теллур Муталлимов.

Таким образом, после пяти туров в активе «Сабаха» одна победа и четыре поражения. Азербайджанская команда набрала три очка.

В следующем туре 8 декабря «Сабах» на выезде встретится с испанским «Вильярреалом».

23:02

«Сабах» открыл счёт своим голам в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

На 63-й минуте Джой-Ленс Микелс после передачи Кристиана Нвачукву поразил ворота каталонского клуба и сократил разрыв в счёте — 1:4.

23:02

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Сабахом» и «Барселоной» счёт стал 0:4.

На 60-й минуте Габриэл Жезус забил четвёртый гол «Барселоны» в ворота «Сабаха» — 0:4.

23:00

«Барселона» забила третий гол в ворота «Сабаха».

На 55-й минуте матча Карим Адейеми после передачи Алехандро Бальде довёл счёт до 3:0 в пользу испанского клуба.

22:53

В матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Сабахом» и «Барселоной» счёт стал 0:2.

На 51-й минуте Энтони Гордон оформил дубль в матче с «Сабахом», доведя счёт до 2:0 в пользу «Барселоны».

22:50

На Бакинском олимпийском стадионе продолжается матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским «Сабахом» и испанской «Барселоной».

После первого тайма счёт составляет 0:1 в пользу гостей. Единственный гол в первой половине встречи на 31-й минуте забил Энтони Гордон.

Команды вернулись на поле и начали второй тайм.

22:33

На Бакинском олимпийском стадионе завершился первый тайм матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Сабахом» и «Барселоной».

После первых 45 минут испанский клуб ведёт со счётом 1:0.

Гол на 31-й минуте забил Энтони Гордон.

22:18

«Барселона» открыла счёт в матче с «Сабахом».

На 31-й минуте встречи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов Энтони Гордон вывел испанский клуб вперёд — 0:1.

21:46

На Бакинском олимпийском стадионе проходит встреча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов между азербайджанским «Сабахом» и испанской «Барселоной».

Главным арбитром матча назначен шотландец Николас Уолш.

К игре «Сабах» подошёл с тремя очками, одержав одну победу и потерпев три поражения в предыдущих четырёх турах. «Барселона» перед этой встречей занимала пятое место в турнирной таблице с девятью очками. Азербайджанская команда располагалась на 31-й позиции.

Каталонский клуб выступает в Баку без Ламина Ямаля. Футболист не прилетел в Азербайджан из-за проблем с голеностопом.

20:50

Азербайджанский «Сабах» и испанская «Барселона» определились с составами на матч пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

В стартовый состав «Сабаха» вошли Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Жуниор Алмейда, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Умарали Рахмоналиев, Иван Лепиница, Ду Кейрос, Ксандер Северина, Кристиан Нвачукву и Хаял Алиев.

У «Барселоны» с первых минут на поле выйдут Жоан Гарсия, Жерар Мартин, Френки де Йонг (капитан), Жюль Кунде, Алехандро Бальде, Гави, Педри, Фермин Лопес, Карим Адейеми, Энтони Гордон и Габриэл Жезус.

Главный тренер «Сабаха» — Валдас Дамбраускас, «Барселоны» — Ханс-Дитер Флик.

Матч пройдёт на Бакинском олимпийском стадионе и начнётся в 21:45. Главным арбитром встречи назначен шотландец Николас Уолш.

В предыдущих четырёх турах «Сабах» потерпел поражения от английского «Манчестер Юнайтед» (0:4), немецкой «Боруссии» (1:2) и норвежского «Викинга» (1:4), а также обыграл чешскую «Славию» (2:0).

После игры с каталонским клубом азербайджанской команде предстоят встречи с испанским «Вильярреалом» (8 декабря), итальянским «Наполи» (20 января) и английским «Арсеналом» (27 января).

На данный момент «Сабах» с тремя очками занимает 31-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.