«Сабах» сегодня сыграет против испанской «Барселоны» в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает 1news.az, матч V тура Лиги чемпионов стартует на Бакинском Олимпийском стадионе в 21:45.

Матч обслужит шотландский арбитр ФИФА Николас Уолш.

«Сабах» в настоящее время идет на 30-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 3 очка. Чемпион Азербайджана одержал победу над чешской «Славией» (2:0), но уступил английскому «Манчестер Юнайтед» (0:4), дортмундской «Боруссии» (1:2) и норвежскому «Викингу» (1:4).

«Барселона» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Каталонский клуб одержал победы над английской «Астон Виллой» (3:0), турецким «Галатасараем» (4:1) и нидерландским «Фейеноордом» (5:1). Единственное поражение команда потерпела от французского ПСЖ на выезде (2:4).