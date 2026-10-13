 «Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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«Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news22:47 - 13 / 10 / 2026
«Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Бакинский «Сабах» обыграл пражскую «Славию» со счётом 2:0 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на Бакинском олимпийском стадионе.

Счёт на 49-й минуте открыл Кахим Пэррис. На 88-й минуте Джой-Ланс Миккельс забил второй гол и закрепил преимущество хозяев.

На 17-й минуте Пэррис уже отправлял мяч в ворота соперника, однако после просмотра VAR арбитр отменил гол.

Эта победа стала для «Сабаха» первой на основном этапе Лиги чемпионов. В стартовом туре бакинская команда уступила английскому «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4. Теперь в активе «сов» три очка.

В третьем туре, который состоится 20 октября, «Сабах» вновь сыграет на домашнем поле. Его соперником станет немецкая «Боруссия» из Дортмунда.

22:02

«Сабах» повёл в счёте в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии».

На 49-й минуте гол забил Кахим Пэррис.

21:45

Первый тайм матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Сабахом» и чешской «Славией» завершился со счётом 0:0.

За первые 45 минут ни одной из команд не удалось открыть счёт.

21:15

«Сабах» мог выйти вперед в матче со «Славией».

На 17-й минуте счет открыл Кахим Пэррис. Однако VAR отменил взятие ворот.

21:00

В Баку проходит матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Сабахом» и чешской «Славией» из Праги.

Команды играют на Бакинском олимпийском стадионе.

19:59

Сегодня «Сабах» сыграет с пражской «Славией» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Команды определились с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут.

Стартовые составы выглядят следующим образом.

«Сабах»: Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.

Главный тренер — Вальдас Дамбраускас.

«Славия»: Якуб Маркович, Анж Н'Гессан, Томаш Голеш (капитан), Давид Зима, Дэвид Мозес, Михаил Садилек, Томаш Влчек, Даниел Штурм, Лукаш Провод, Эммануэл Аяоси, Томаш Хоры.

Главный тренер — Йиндржих Трпишовский.

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