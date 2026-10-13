«Сабах» одержал первую победу в основном этапе Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Бакинский «Сабах» обыграл пражскую «Славию» со счётом 2:0 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча прошла на Бакинском олимпийском стадионе.
Счёт на 49-й минуте открыл Кахим Пэррис. На 88-й минуте Джой-Ланс Миккельс забил второй гол и закрепил преимущество хозяев.
На 17-й минуте Пэррис уже отправлял мяч в ворота соперника, однако после просмотра VAR арбитр отменил гол.
Эта победа стала для «Сабаха» первой на основном этапе Лиги чемпионов. В стартовом туре бакинская команда уступила английскому «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4. Теперь в активе «сов» три очка.
В третьем туре, который состоится 20 октября, «Сабах» вновь сыграет на домашнем поле. Его соперником станет немецкая «Боруссия» из Дортмунда.
22:02
«Сабах» повёл в счёте в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против пражской «Славии».
На 49-й минуте гол забил Кахим Пэррис.
21:45
Первый тайм матча второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Сабахом» и чешской «Славией» завершился со счётом 0:0.
За первые 45 минут ни одной из команд не удалось открыть счёт.
21:15
«Сабах» мог выйти вперед в матче со «Славией».
На 17-й минуте счет открыл Кахим Пэррис. Однако VAR отменил взятие ворот.
21:00
В Баку проходит матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между «Сабахом» и чешской «Славией» из Праги.
Команды играют на Бакинском олимпийском стадионе.
19:59
Сегодня «Сабах» сыграет с пражской «Славией» в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Команды определились с футболистами, которые выйдут на поле с первых минут.
Стартовые составы выглядят следующим образом.
«Сабах»: Стас Покатилов (капитан), Стив Сольве, Эйден Маккарти, Аким Зедадка, Тимотеуш Пухач, Иван Лепиница, Умарали Рахмоналиев, Ду Кейрос, Кахим Пэррис, Велько Симич, Джой-Ланс Миккельс.
Главный тренер — Вальдас Дамбраускас.
«Славия»: Якуб Маркович, Анж Н'Гессан, Томаш Голеш (капитан), Давид Зима, Дэвид Мозес, Михаил Садилек, Томаш Влчек, Даниел Штурм, Лукаш Провод, Эммануэл Аяоси, Томаш Хоры.
Главный тренер — Йиндржих Трпишовский.